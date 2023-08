Tananai cade dal palco, poi scherza con i fan: "Domani mi sveglierò incriccato"

Tananai è caduto dal palco durante il suo concerto al Cinquale, in Toscana. Fortunatamente non si è fatto niente di grave.

Tananai è caduto dal palco durante il suo concerto al Cinquale, in Toscana. Fortunatamente non si è fatto nulla di grave ed è stato subito soccorso dagli addetti alla sicurezza.

Tananai cade dal palco, poi scherza con i fan: “Ci vediamo nelle viscere della terra”

Tananai è caduto dal palco durante il suo concerto al Cinquale, in toscana. Fortunatamente non si è fatto nulla di grave. Il cantante è stato soccorso dagli addetti alla sicurezza e ha parlato con i presenti scherzando sulle sue condizioni di salute e sottolineando di aver rotto solo ed esclusivamente l’auricolare. “Lo cambio al volo e torno da voi” ha dichiarato il cantante, rivolgendosi al pubblico. Tananai ha poi pubblicato tra le sue storie di Instagram il video della sua caduta dal palco. “Ci vediamo nelle viscere della terra” ha dichiarato.

Tananai cade dal palco: le parole dopo la caduta

Tananai avrebbe fatto un passo troppo in avanti mentre cantava e saltava sul palco, per questo motivo è caduto durante il concerto al Cinquale, una frazione di Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Dopo essere stato soccorso e aiutato a cambiare l’auricolare rotto, l’artista ha deciso di commentare quanto accaduto con i presenti. “Penso che l’abbiano fatto Morandi e il tipo dei Blur, mi sono lanciato, mi sono spaccato tutto e si è strappato un miniair. Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza se*a, mi faccio un graffio e dico ‘Ah mi sono rotto la tibia’. No, mi sono sbucciato il ginocchio” ha dichiarato il cantante.