Tananai e Angelina Mango, flirt in corso? Tutto è accaduto dietro le quinte del Tim Summer Hits 2023.

Tananai e Angelina Mango hanno un flirt in corso? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che è uscita un’indiscrezione interessante sul dietro le quinte del Tim Summer Hits.

Tananai e Angelina Mango hanno un flirt in corso?

Ospiti del Tim Summer Hits 2023 insieme a tanti altri artisti, Tananai e Angelina Mango hanno attirato l’attenzione della cronaca rosa. Secondo il giornalista Ivan Rota, firma di Dagospia, dietro le quinte del programma musicale i due si sarebbero guardati con una certa insistenza.

Sguardi complici tra Tananai e Angelina Mango

Su Dagospia si legge:

“Notati anche gli sguardi tra Tananai e Angelina Mango. Solo amici? Bisognerebbe chiedere ai conduttori Nek e Andrea Delogu”.

Al momento, i diretti interessati non hanno commentato il gossip. Pertanto, non sappiamo se tra Tananai e Angelina ci sia solo una semplice amicizia o qualcosa in più. E’ bene sottolineare che il cantante dovrebbe essere fidanzato da 3 anni con una ragazza di nome Sara.

Strani movimenti anche tra altri due cantanti

Non solo Tananai e Angelina Mango, secondo Dagospia ci sono stati strani movimenti anche tra altri due cantanti. Si legge:

“Dietro le quinte dei Tim Summer Hits, grande affiatamento tra Achille Lauro e Ana Mena“.

Cosa c’è di vero? Al momento, non è dato saperlo.