Nella giornata di oggi, venerdì 8 dicembre, nella provincia di Taranto si è consumato un brutale omicidio: un uomo, 50enne, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. I carabinieri, giunti sul posto, hanno aperto le indagini e stanno cercando di ricostruire quanto successo sul posto nelle ore precedenti. Al momento non si esclude alcun tipo di movente.

L’omicidio

Un uomo, con precedenti penali, è stato ferito, durante le prime ore di oggi, a colpi d’arma da fuoco e poi è morto. Il tutto è successo in campagna, a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Della vittima non è ancora stata resa nota l’identità. Secondo le prime informazioni, l’omicidio si è consumato in aperta campagna.

Aperte le indagini

Sul luogo del delitto sono giunti i carabinieri che, dopo aver eseguito tutti i rilievi del caso, hanno dato il via ad una indagine, per cercare di scoprire e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti. La vittima aveva dei precedenti penali e, proprio per questo motivo, al momento non si esclude nessun tipo di movente.

