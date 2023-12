Una scossa di terremoto si è avvertita questa mattina in Basilicata: la terra ha tremato a Castelsaraceno, in provincia di Potenza

Nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 8 dicembre, intorno alle ore 7, si è avvertita una scossa di terremoto a Castelsaraceno, in provincia di Potenza (Basilicata).

Basilicata, scossa di terremoto in provincia di Potenza

La scossa di terremoto che è stata registrata nel corso della mattinata di oggi nella Regione della Basilicata, ha interessato la zona di Castelsaraceno, un piccolo comune sito in provincia di Potenza. L’evento tellurico è stato segnalato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e, come specificano i medesimi esperti, è stato di magnitudo 3.0 sulla scala Richter. Ricordiamo che, in generale, una scossa di terremoto di questa entità viene generalmente descritta come ‘molto leggera‘, anche se comunque viene avvertita dalla popolazione. L’ipocentro del terremoto è stato individuato a circa 9 chilometri di profondità: non si registrano danni a persone o a cose.

La Basilicata come zona sismica: i terremoti nella storia

La Basilicata, come sappiamo, è una zona che dal punto di vista sismico può definirsi attiva. Negli ultimi anni, fortunatamente, non si sono registrate forti scosse: ma nella storia alcuni eventi tellurici hanno anche superato il valore 6 sulla scala Richter: l’ultimo di essi, tristemente noto, risale al 1980.