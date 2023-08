Si è affidato alle pagine di ‘Repubblica’ Roberto Cristofani, chiamando a raccolta tutti coloro che volessero aiutare nelle ricerche di sua figlia Benedetta. La ragazza di 13 anni, a poche ore dal disperato appello del padre, è stata miracolosamente ritrovata.

Tarquinia, ragazza 13enne scomparsa da una settimana: la Protezione Civile annuncia il ritrovamento

Erano le 19 di venerdì 4 agosto quando Benedetta Cristofani si è allontanata dal centro estivo-casa famiglia di Tarquinia in cui si trovava, e da quel momento di lei non c’è stata più nessuna traccia. Le autorità hanno subito iniziato a indagare, trascorrendo l’intero weekend sulle sue tracce, salvo poi ritrovarla finalmente nella sera di domenica 6 agosto. Il padre della giovane si era subito messo in moto, impegnandosi per provare a ritrovare la ragazzina. Fortunatamente, qualcun altro ci ha pensato al posto suo.

Il messaggio di Roberto Cristofani

Roberto aveva anche lanciato un appello, avvalendosi delle pagine del quotidiano ‘Repubblica’: “Chiedo a Benedetta di tornare, di farsi viva. Papà ti aspetta qui, assieme alla tua sorella. Ti vogliamo bene alla follia e solo desideriamo sapere che tu stia bene.” Il messaggio è subito diventato virale sui social network e tante persone lo hanno ricondiviso nella speranza di dare una mano nelle ricerche della ragazzina.