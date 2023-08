L'incidente avvenuto in Val di Cembra (Trento) risulta mortale per un centauro: l'uomo è uscito di strada autonomamente

Dramma in Val Di Cembra, dove un motociclista ha perso la vita nella giornata di ieri dopo essere caduto dal suo veicolo a due ruote. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada: secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato autonomo.

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 612 della Val di Cembra, all’altezza di Valda, una località situata nel Comune di Altavalle in provincia di Trento. Erano circa le 10 del mattino della giornata di ieri, domenica 6 agosto, quando un motociclista che stava percorrendo la statale ha perso il controllo del suo veicolo prima di finire fuori strada e cadere rovinosamente al suolo. L’impatto è stato violentissimo. Un passante ha visto la scena e si è occupato di chiamare i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto è atterrato qualche minuto dopo l’elicottero del 118: i medici hanno provato in tutti i modi a rianimare il centauro, ma per lui non c’era già più nulla da fare. I carabinieri indagano sul sinistro, ma secondo le prime ricostruzioni che sono state fatte sembra che non ci siano stati altri veicoli coinvolti: si è trattato di un incidente autonomo.