Che la relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce proseguisse a gonfie vele si sapeva, ma nessuno si aspettava che arrivasse già la proposta di matrimonio! Eppure sì, la regina del pop e il giocatore di football americano presto saranno marito e moglie!

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano: l’annuncio social

L’annuncio delle prossime nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce ha sorpreso tutti.

La regina del pop e il giocatore di football, in forza ai Kansas City Chief, presto diventeranno marito e moglie. Su Instagram, è stata proprio la Swift ad annunciare il matrimonio: “la vostra insegnante di inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano“. Nel post una carrellata di foto, tra cui un romantico scatto che vede Kelce inginocchiato, circondato da ghirlande fiori, che chiede a Taylor di sposarlo. Dopo due anni insieme, è quindi tempo per il grande passo, e dire che era iniziato tutto con un braccialetto dell’amicizia. Nelle foto, si vede anche il bellissimo anello di fidanzamento che, siamo sicuri, detterà le prossime tendenze di stagione!

Taylor Swift si sposa: l’anello di fidanzamento influenzerà le tendenze delle prossime stagioni

La notizia che Taylor Swift e Travis Kelce si sposano ha già fatto il giro del mondo, così come la foto dell’anello di fidanzamento, che detterà le prossime tendenze. Si tratta, per l’esattezza, di un solitario Old Mine Brillant Cut, caratterizzato da un diamante taglio cuscino da otto carati. Un anello dall’allure vintage che ha già conquistato tutte e che, come detto, influenzerà sicuramente le prossime tendenze. Da sottolineare anche l’abito che indossava Taylor Swift quando Travis Kelce le ha fatto la proposta, ovvero un abito di seta a righe firmato Polo Ralph Lauren. I fan della cantante sono già in trepida attesa, chissà che vestito da sposa indosserà la loro beniamina?