Telefonata tra Trump e Zelensky: i temi discussi e le reazioni che scatenano dibattito

Dopo la recente telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, un altro importante colloquio è in corso. Questa volta, il presidente degli Stati Uniti è impegnato in una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un nuovo capitolo che potrebbe portare a sviluppi significativi sul piano internazionale riguardo alla guerra Russia-Ucraina.

Il colloquio telefonico tra Trump e Putin

Ieri, durante una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe espresso la sua disponibilità a collaborare per trovare soluzioni sostenibili per la situazione in Ucraina. Putin ha, inoltre, indicato come “condizione fondamentale” per raggiungere la pace la “cessazione completa degli aiuti militari a Kiev”.

Nel corso della conversazione, entrambi i leader avrebbero manifestato il loro sostegno per la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, riconoscendo la loro responsabilità condivisa nella stabilità globale. La discussione ha coperto vari settori in cui i due Paesi potrebbero avviare una cooperazione, come riferito dal Cremlino e riportato dalla Tass.

Putin e Trump avrebbero concordato sull’importanza di raggiungere una pace duratura, con il presidente russo che ha espresso il suo supporto per una tregua che protegga le infrastrutture energetiche per 30 giorni. Al termine dei colloqui, i due leader hanno deciso di istituire gruppi di esperti per approfondire ulteriormente la questione ucraina.

Oggi, mercoledì 19 marzo, Russia e Ucraina hanno annunciato di aver completato uno scambio di 175 prigionieri di guerra per ciascun paese, oltre a 22 prigionieri ucraini “gravemente feriti”. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si tratta di uno dei “più grandi scambi” mai organizzati tra i due paesi. Il Ministero della Difesa russo ha confermato in un comunicato che 175 prigionieri di guerra russi sono stati restituiti in cambio di un numero equivalente di prigionieri ucraini.

In un’intervista serale al programma “The Ingraham Angle” della Fox News, Trump ha dichiarato che durante la chiamata non è stata affrontata la questione degli aiuti militari all’Ucraina. Tuttavia, il Cremlino abbia dichiarato che il leader russo ha richiesto la fine dell’assistenza militare a Kiev.

Non è escluso che i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump possano incontrarsi in Arabia Saudita, come riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, all’Itar Tass. Tuttavia, ha precisato che al momento non è stato discusso un incontro di persona tra i due leader.

Telefonata tra Trump e Zelensky: i temi discussi e le reazioni che scatenano dibattito

Donald Trump si trova nello Studio Ovale, impegnato in una telefonata con Volodymyr Zelensky, come riportato su X dal suo assistente Dan Scavino alle 15:38 ora italiana.

“Ho appena finito un’ottima telefonata con il presidente Zelensky che è durata circa un’ora”.