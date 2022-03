Televisione, come sarà il futuro di Maria De Filippi e Silvia Toffanin dopo il 13 marzo? Cosa sappiamo

A breve, con la fine dell'esperimento previsto per il 13 marzo, Mediaset dovrà ripensare al palinsesto. Quale sarà il futuro di De Filippi e Toffanin?

La domenica di Mediaset in questa stagione televisiva 2021-2022, si è rivelata essere particolarmente fortunata, complice le due trasmissioni “Verissimo” e “Amici” che hanno riscosso un grande successo di pubblico. Il 13 marzo tuttavia, l’esperimento della casa del Biscione giungerà al termine e proprio in virtù di ciò, sarebbero in corso una serie di valutazioni che permetterebbero alla rete ammiraglia di salvaguardare gli ascolti almeno per qualche tempo.

Cosa sappiamo fino ad adesso.

Televisione, in che modo Mediaset potrebbe prepararsi a cambiare palinsesto

Proprio partendo da Silvia Toffanin, reduce anche da una positiva esperienza a Striscia la Notizia, vale la pena precisare come la scelta di trasmettere un doppio appuntamento di “Verissimo” si sia rivelata a dir poco azzeccata. Stando a quanto viene riferito da un’indiscrezione fornita da Dagospia, pare che nell’obiettivo di Mediaset ci sia la possibilità di estendere l’appuntamento domenicale per un altro mese e precisamente fino a metà aprile.

Un nuovo programma per Maria De Filippi?

Anche per Maria De Filippi potrebbero esserci degli importanti sviluppi. A breve infatti inizierà l’attesissima fase serale di Amici. Ciò significa che potrebbe rimanere “uno spazio vacante” che la stessa conduttrice potrebbe colmare con un nuovo programma televisivo, naturalmente prodotto dalla sua “Fascino”. In ogni caso non ci sarebbe ancora nulla di confermato. Per sapere cosa succederà dopo il 13 marzo dovremo dunque attendere ancora qualche giorno.