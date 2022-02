Tempesta Eunice in Gran Bretagna, cancellati tutti i voli da Londra. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere 90 Km orari, massimo livello di allerta.

Tempesta Eunice, in Gran Bretagna è allerta massima per l’entità delle raffiche di vento. Secondo quanto comunicato dal servizio metereologico britannico, Met Office, le raffiche di vento potrebbero superare i 90 chilometri orari.

Tempesta Eunice, in Gran Bretagna è allerta

Una delle peggiori tempeste mai registrate si sta abbattendo sulla Gran Bretagna. Londra, così come la maggior parte della costa meridionale, del Sud-Est e dell’Est del Paese, sono considerate in allerta meteo rossa.

Eunice arriva dopo Dudley, tempesta che ha colpito mercoledì la Gran Bretagna causando disagi e disservizi ai trasporti. Londra ha convocato una riunione del ‘Cobra‘, comitato che si riunisce in caso di rischi per la sicurezza nazionale, e ha mobilitato l’esercito per rispondere all’emergenza.

Eunice, tempesta in Gran Bretagna

Esistono pericoli concreti per la vita dei cittadini che si trovano all’aperto, così è stato raccomandato di rimanere a casa. Tutti i voli da e per l’aeroporto di London City sono stati cancellati fino alle 16,30, così come alcuni voli da Heathrow.

Tempesta Eunice, tutto chiuso in Gran Bretagna

Per le aree più colpite il Met Office ha raccomandato di non uscire di casa, soprattutto fra le 10 del mattino e il primo pomeriggio.

Luoghi pubblici e attrazioni turistiche sono chiusi per oggi a Londra, in Galles e nell’Ovest sono state sospesi treni, trasporti pubblici e tutte le attività scolastiche.