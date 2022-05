Temptation Island addio: in arrivo un nuovo programma di Maria De Filippi. Le registrazioni partiranno a maggio.

Come sappiamo da tempo, la prossima estate non vedrà la messa in onda di Temptation Island. Nelle ultime ore, però, circola una notizia che sta entusiasmando i fan di Maria De Filippi: il programma delle tentazioni sarà sostituito da un nuovo format targato Fascino.

Temptation Island addio: nuovo programma in arrivo

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, Temptation Island sarà sostituito da un altro programma firmato Fascino, il gruppo guidato da Maria De Filippi. Il programma delle tentazioni, uno dei docu-reality più seguiti della televisione, se ne andrà in pensione, con grande dispiacere del pubblico che, per anni e anni, ha seguito i falò di Filippo Bisciglia. I fan dei format mariani, però, non devono andare nel panico: la Queen Mary non avrebbe mai potuto lasciare i telespettatori a bocca vuota.

Nuovo programma firmato Maria De Filippi

Sul settimanale Chi, si legge:

“Cosa arriva al posto di Temptation? È ufficiale: quest’anno Temptation Island non andrà in onda, ma il team di Maria De Filippi, a fine maggio, è pronto a girare un nuovo programma. Al momento ancora top secret”.

Fino a qualche tempo fa si parlava di Ultima fermata come sostituto di Temptation Island. Il programma, però, è già andato in onda e, tra l’altro, non ha riscosso un grande successo.

Pertanto, ci sarà un nuovo format pronto al debutto. Stando a quanto si legge sulla rivista di Alfonso Signorini, le registrazioni inizieranno a fine maggio. Al momento, però, tutto è avvolto nel mistero.

Le ultime dichiarazioni di Filippo Bisciglia

In attesa di scoprire qualche dettaglio sul nuovo programma di Maria De Filippi, è bene dare uno sguardo alle ultime dichiarazioni di Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island, intervistato da Vanity Fair, ha dichiarato: