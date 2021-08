Temptation Island, Bisciglia svela perché era assente ale nozze di Claudia e Ste: “Sono dispiaciuto”

Filippo Bisciglia ha svelato perché non ha preso parte alle nozze di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, ex volti di Temptation Island.

Filippo Bisciglia ha svelato perché non ha preso parte al matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, ex protagonisti di Temptation Island convolati a nozze il 7 agosto.

Filippo Bisciglia: le nozze di Claudia Venturini e Stefano Socionovo

Il 7 agosto 2021 alla presenza di amici e parenti – oltreché di alcuni volti di Temptation Island – Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono finalmente recati all’altare.

Grande assente della cerimonia è stato il conduttore Filippo Bisciglia, con cui i due avevano stretto un buon rapporto durante la loro partecipazione allo show di Maria De Filippi. Lo stesso Bisciglia ha dichiarato i motivi per cui sarebbe stato costretto ad assentarsi e ha dedicato alla coppia un messaggio via social congratulandosi con loro per le loro nozze. “Finalmente è arrivato il 7 luglio, quante volte ho detto questa data. Però sono un po’ dispiaciuto perché avrei voluto essere lì ma oggi parto per la Puglia.

Ho provato a fare tutti i calcoli, ma non ce l’avrei mai fatta, sarei morto in autostrada. Vi auguro il meglio e vi voglio bene, spero abbiate percepito l’affetto che provo per voi”, ha dichiarato Bisciglia, partito per le sue vacanze poche ore prima che Claudia e Ste convolassero a nozze.

I ringraziamenti di Stefano Socionovo a Filippo Bisciglia

Il videomessaggio del conduttore è stato condiviso via social dal neosposo Stefano Socionovo, che nella didascalia al suo post ha colto l’occasione per ringraziare il conduttore. “Ti rinnovo i ringraziamenti per averci aiutato, come coppia e come persone, a migliorarci e farci capire cose che non riuscivamo. Temptation Island va oltre il classico programma tv, soprattutto perché ci sei tu che hai un qualcosa in più del classico presentatore”, ha scritto Ste nel suo messaggio al conduttore via social.

Gli invitati alle nozze di Claudia Venturini e Stefano Socionovo

Alla cerimonia di nozze di Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno presenziato numerosi amici e parenti della coppia. Oltre a questi erano presenti anche alcuni noti ex volti di Temptation Island: tra loro anche Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti (che si sono lasciati proprio durante le riprese del programma), Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, Manuela Carriero (che oggi è legata all’ex tentatore Luciano Punzo) e l’ex fidanzato Stefano Sirena.