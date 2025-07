L’appuntamento di stasera con Temptation Island si preannuncia una serata da non perdere: un falò a tre metterà a dura prova i sentimenti di più coppie, con un colpo di scena totalmente inatteso pronto a sconvolgere gli equilibri sull’isola. Tra confessioni sorprendenti e tensioni alle stelle, nessuno potrà prevedere come finirà questo confronto infuocato. Prepariamoci a emozioni forti e a scelte decisive che potrebbero cambiare per sempre il destino dei protagonisti.

Temptation Island: in arrivo la puntata del 17 luglio

Dopo il successo delle prime due puntate, che hanno raggiunto oltre 3,6 milioni di telespettatori con uno share del 29,6%, Temptation Island torna questa sera con un episodio denso di svolte cruciali. L’appuntamento è fissato per le 21:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity: una puntata imperdibile, tra colpi di scena e verità svelate.

Temptation Island, falò a tre stasera: in arrivo un colpo di scena inatteso

Come ogni giovedì, torna l’appuntamento con Temptation Island su Canale 5, e questa terza puntata promette di essere una delle più intense. Al centro dell’attenzione c’è la coppia formata dagli avvocati Sonia M. e Alessio, la cui relazione fragile è ormai al limite. Dopo l’ultimo falò mancato, richiesto da Sonia e rifiutato da Alessio, è stato quest’ultimo a chiedere un confronto ufficiale, che dovrebbe svolgersi proprio questa sera, mettendo a nudo tutte le crepe del loro rapporto.

Nel frattempo, cresce l’attesa per un falò a tre, un evento raro e finora solo vociferato, che potrebbe coinvolgere la coppia composta da Denise e Marco. Lui, visibilmente scosso dalla vicinanza tra la fidanzata e il tentatore Flavio, potrebbe scatenare un momento di forte tensione e gelosia, pronto a sconvolgere ulteriormente l’equilibrio dell’isola.

Non mancano poi altre situazioni cariche di emozione: Lucia, fidanzata con Rosario da due anni, scoppierà in lacrime dopo aver assistito a un filmato doloroso, trovando conforto in un tentatore, mentre Maria Concetta sarà travolta da uno sconforto profondo a causa del comportamento ambiguo del compagno Angelo. Infine, Antonio, noto per la sua personalità sopra le righe, sarà protagonista di un episodio che potrebbe segnare una svolta nell’edizione.

Questa serata si preannuncia quindi un vero e proprio banco di prova per tutte le coppie, con emozioni forti e colpi di scena garantiti.