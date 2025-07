L’edizione ancora in corso, di Temptation Island, ha visto protagonisti la coppia di avvocati Sonia M e Alessio. Il loro percorso si è concluso nell’ultima puntata dopo il falò di confronto. Nessuno però, si sarebbe aspettato che Alessio scegliesse di lasciarla. Ma il retroscena è clamoroso.

Temptation Island, tra Sonia M e Alessio è ritorno di fiamma? Il clamoroso retroscena

A Temptation Island 2025 non mancano le sorprese: dopo il falò di confronto tra la coppia Sonia M e Alessio, scoppiata dopo 8 anni di relazione, giorni di distanza, il falò rifiutato di lui, e la permanenza nel villaggio di lei, è arrivata la conclusione. Tutti si aspettavano che Alessio cercasse un riavvicinamento, ma al contrario è stato lui a chiudere la relazione, accusando Sonia di non avergli mai dato modo di capire se la amasse davvero.

Ritorno di fiamma?

Le cose, però, sembrano essere cambiate. Nelle ultime ore stanno circolando varie segnalazioni. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto più messaggi da parte di chi conosce la coppia nella vita reale. Secondo queste fonti, i due non solo si sarebbero riavvicinati, ma avrebbero anche ripreso la convivenza, dunque, avrebbero superato le problematiche emerse nel programma? Si aggiunge anche un video diffuso da Biagio D’Anelli, esperto di gossip, in cui Sonia M. e Alessio appaiono insieme a mangiare in una pizzeria.

Nessuna apparizione pubblica

Se davvero sono tornati insieme, i fan si chiedono: “Come mai i due non sono stati visti in giro insieme come coppia? E’ questo il motivo: finché Temptation Island è ancora in onda, non possono svelare pubblicamente l’esito del loro percorso! Una clausola contrattuale, molto rigida, che impedisce qualsiasi anticipazione non autorizzata fino all’ultima puntata messa in onda.

La delusione dei fan

I fan si sono divisi all’indomani dalla notizia del possibile ritorno di fiamma. Per molti, Sonia sarebbe una “delusione” se davvero avesse fatto pace con Alessio, dopo le dure parole usate da lui nei confronti di lei, che hanno leso la sua dignità. Ma per ora, restano solo ipotesi e segnalazioni che seppur non ufficiali, hanno un fondamento.

Alessio, al termine del confronto televisivo, aveva detto di voler intraprendere un percorso personale importante psicologico. Sarà andata così, e forse grazie a questo che i due hanno trovato un punto di incontro? Dovremo aspettare la fine del programma per saperlo.