Fabio Fognini, 38 anni, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal tennis professionistico in occasione di Wimbledon 2025, al termine di un’epica sfida al primo turno contro Carlos Alcaraz. La conferenza stampa d’addio si è tenuta oggi, segnando la conclusione della sua lunga e appassionata carriera.

Fabio Fognini chiude ufficialmente la sua lunga avventura nel tennis professionistico, lasciando alle spalle una carriera costellata di successi e momenti iconici. Il ligure saluta con all’attivo 9 titoli ATP, tra cui spicca il prestigioso Masters 1000 di Monte Carlo vinto nel 2019, impresa che lo ha consacrato tra i grandi del circuito.

In doppio, insieme all’amico e connazionale Simone Bolelli, ha conquistato uno storico trionfo agli Australian Open del 2015, diventando una delle coppie italiane più vincenti della storia recente. Nei tornei del Grande Slam, il suo miglior cammino in singolare risale al Roland Garros del 2011, quando raggiunse i quarti di finale, dimostrando il suo valore anche sulla terra rossa parigina.

Nel luglio 2019, ha toccato l’apice della classifica mondiale, entrando nella Top 10 ATP con un meritato 9° posto: un traguardo storico per il tennis italiano maschile, che mancava da oltre quarant’anni.

“Oggi è ufficiale, vi saluto tutti. Credo che questo sia il miglior modo per dire addio. Gli ultimi anni della carriera sono stati difficili, è arrivato il momento di essere onesto con me stesso. Dopo la partita con Alcaraz non voglio tornare indietro. Ho avuto dei cali nel ranking. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato”.