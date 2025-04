Elisabetta Gregoraci ha infiammato il web ma questa volta non si tratta di qualche sua nuova foto pubblicata sui social. La conduttrice ha lanciato un’inaspettata frecciatina…a Stefano De Martino.

Elisabetta Gregoraci e la frecciatina “bollente” a Stefano De Martino: cosa ha detto?

Che tra loro due non scorresse buon sangue si vociferava già da un po’ ma ora è proprio lei, Elisabetta Gregoraci, ad aver acceso il gossip.

La conduttrice, ex moglie di Flavio Briatore, ed ex collega di Stefano De Martino, ha lanciato un’inaspettata frecciatina al nuovo volto di “Affari Tuoi”.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua collaborazione a Made in Sud con il duo comico Gigi & Ross, e tra le righe non è mancata una frecciata diretta anche a Stefano De Martino.

Il feeling mai nato tra Elisabetta Gregoraci e Stefano De Martino

Una risposta “ironica” che invece in molti hanno letto proprio come una frecciatina che sottintende ciò che realmente Elisabetta Gregoraci pensa del suo collega Stefano De Martino.

Non è un mistero, infatti, che tra Gregoraci e De Martino non ci sia mai stata particolare sintonia né sul piano lavorativo né su quello personale. I due si sono ritrovati fianco a fianco nel programma comico “Made in Sud” ma si notava già che non ci fosse feeling.

L’imitazione di Gigi e Ross

L’imitazione di Gigi e Ross su Stefano De Martino al GialappaShow è stata molto chiacchierata. Pare che lo stesso De Martino non l’abbia gradita molto anche se alla stampa ha precisato: “Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede”.

La frecciatina di Elisabetta Gregoraci

“La coppia è affiatata e io mi infilo con grazia”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci, riferendosi al duo comico napoletano Gigi&Ross con il quale ha condiviso la conduzione di “Made in Sud”.

Mentre, su De Martino: “Gigi mi fa troppo ridere quando imita De Martino, mi piace anche più dell’originale”, ha risposto ironica la Gregoraci. Una frase da cui si sottintende, forse, la sua antipatia per il conduttore napoletano?