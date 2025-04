Un audace piano di rapina

Un gruppo di almeno otto persone ha messo in atto un piano audace per tentare di entrare in un’azienda di logistica situata a San Giuliano Milanese. Utilizzando una ruspa, i rapinatori hanno divelto il recinto dell’azienda, dimostrando una preparazione e una determinazione notevoli. Questo evento ha scosso la comunità locale, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree industriali.

Strategia di fuga ben congegnata

Per garantire la propria fuga, il commando ha collocato tre veicoli rubati in viale Tolstoj, creando un ostacolo per le forze dell’ordine. Questa manovra strategica ha rivelato un’organizzazione meticolosa da parte dei rapinatori, che sembravano aver pianificato ogni dettaglio dell’operazione. Tuttavia, la loro audacia non è passata inosservata e ha attirato l’attenzione dei vigilantes della zona.

Intervento delle forze dell’ordine

Solo quando i vigilantes hanno esploso colpi d’arma da fuoco in aria, i rapinatori hanno deciso di desistere e fuggire. Questo intervento tempestivo ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, evitando potenziali feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di San Giuliano, che hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non risultano feriti, ma le indagini sono in corso per raccogliere ulteriori informazioni e testimonianze.