Teresa Langella vittima di molestie: “Oggi in aula ho guardato dritto negli occhi il giudice”

Teresa Langella ha confessato via social di esser stata vittima di molestie da parte di un chirurgo. La ragazza avrebbe trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto.

Teresa Langella: le molestie

Per la prima volta Teresa Langella ha confessato via social di esser stata vittima di un episodio di molestie da parte di un chirurgo.

La ragazza, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato l’episodio per poter essere d’aiuto o d’ispirazione per le tante giovani che, come lei, siano state vittime di episodi simili.

“Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ‘BASTA!’ . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera.

Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me”, ha raccontato Teresa Langella, che avrebbe denunciato quanto accaduto. Tra i commenti al suo post anche il fidanzato Andrea Dal Corso le ha manifestato il suo supporto e la sua solidarietà, e infatti ha scritto: “Sei la più coraggiosa. Ti amo”.

Finora l’episodio di molestie ai danni di Teresa Langella era stato tenuto top secret dalla ragazza, che sui social ha voluto scusarsi con sé stessa e con i suoi genitori per non aver parlato prima di quanto accaduto: “Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto , chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro”.

Oggi Teresa Langella sembra aver ritrovato la serenità grazie al supporto della sua famiglia e a quello del fidanzato Andrea Dal Corso, conosciuto nel dating show di Maria De Filippi.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: la storia d’amore

Nonostante gli alti e bassi iniziali e qualche problema di fiducia, oggi sembra che Teresa Langella abbia finalmente trovato la serenità al fianco di Andrea Dal Corso. I due sui social si sono mostrati più affiatati e felici che mai e in tanti tra i loro fan sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare.

Al momento sembra che Dal Corso sia molto preso dall’influencer, che sui social non manca di manifestargli quotidianamente il suo amore.