Terni: un uomo 65enne muore schiacciato dal trattore, indagini in corso

Tragedia in provincia di Terni, per il recupero del corpo dell'uomo sono intervenuti i vigili del fuoco

Purtroppo ci troviamo a parlare ancora una volta di morti sul lavoro. Questa volta, l’incidente è costato la vita ad un uomo di 65 anni, il quale è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore mentre svolgeva il suo lavoro. Il triste epilogo è avvenuto a Orvieto Scalo, in provincia di Terni.

Orvieto Scalo, 65enne morto sul lavoro

Nella tarda mattinata odierna, martedì 23 aprile, un uomo 65enne mentre era a lavoro con il suo trattore è morto schiacciato dallo stesso, si tratta di una vera e propria tragedia.

Stando alle prime descrizioni dell’accaduto specificate dagli agenti giunti sul luogo della tragedia, il trattore che l’uomo stava utilizzando pare si fosse ribaltato finendo per schiacciare il 65enne, ma ancora non si conoscono le precise cause. Sul posto dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo senza vita dell’uomo e anche i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Indagini in corso

I carabinieri di Orvieto sono intervenuti sul posto per i rilievi relativi a un evento tragico come questo. Tuttavia, la Procura di Terni ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari, evitando così l’autopsia. Questo suggerisce che le circostanze della morte siano chiare o che non ci siano sospetti di azioni criminali. La decisione della Procura è un segno di rispetto verso i familiari in un momento così difficile.