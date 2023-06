Questa mattina, domenica 11 giugno 2023, intorno alle ore 8.44, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, con epicentro a est di Montenuovo e una profondità di 2.8 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta Napoli.

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3.6: epicentro a Montenuovo

Questa mattina, domenica 11 giugno 2023, alle ore 8.44, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Napoli, con epicentro a est di Montenuovo e una profondità di 2.8 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. I vulcanologi hanno rivelato l’epicentro a est di Montenuovo, con una profondità di 2.8 chilometri. Insieme alla scossa che si è verificata lo scorso marzo, di pari grado, si tratta della scossa più forte dal 2005.

Terremoto a Napoli: tante segnalazioni

Il terremoto è stato avvertito in tutta l’area dei Campi Flegrei, da Bacoli a Monterusciello e Quarto, ma anche nel resto di Napoli, soprattutto in alcuni quartieri ad ovest della città. Sui social network si sono immediatamente diffuse le segnalazioni, che sono sempre di più. Le persone hanno dichiarato di aver sentito prima un boato molto forte e poi la terra tremare, con i vetri delle finestre che hanno tremato in modo molto forte.

Il comunicato delle autorità

A poche ore dal sisma la Protezione Civile ha rilasciato un comunicato stampa per tenere aggiornata la popolazione rispetto ai recenti eventi. Ecco dunque le dichiarazioni della PC: