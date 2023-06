Una nuova scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 3.3, è stata registrata al largo della costa marchigiana anconetana. Il fenomeno sismico è stato registrato nella notte dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è avvenuto attorno all’1 e 30.

Marche, scossa di terremoto a largo della costa marchigiana anconetana: sisma di magnitudo 3.3

Nella notte fra martedì 6 e mercoledì 7 Giugno, alle 1:37 ora italiana, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 al largo della costa marchigiana anconetana, nelle Marche. L’ipocentro del sisma è stato calcolato dagli esperti a circa 8 chilometri di profondità. Un terremoto di questa entità viene definito generalmente come “molto leggero” e, anche se spesso viene avvertito dalla popolazione, non causa danni a persone o cose.

La zona sismica delle Marche e l’ultimo terremoto

Come ben sappiamo, le Marche sono una zona sismica e non è infrequente che in quella regione si verifichino episodi come quello di questa notte. L’ultimo terremoto risale a nemmeno un mese fa, quando una scossa aveva colpito la provincia di Macerata. Anche in quel caso la potenza del fenomeno sismico era stata relativa, 3.1 sulla scala Richter.