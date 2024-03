La terra continua a tremare in Emilia-Romagna e in particolare nella provincia di Parma dove, da ormai quasi un mese, uno sciame sismico non lascia tranquilla la popolazione. Anche nella notte fra ieri e oggi, infatti, ben sei scosse di terremoto (quasi tutte di intensità fra il 2 e il 3 sulla scala Richter) hanno colpito i comuni fra Langhirano e Calestano.

Terremoto a Parma, sciame sismico nella notte: sei scosse in provincia

La provincia di Parma è ancora una volta alle prese con lo sciame sismico che da un mese non vuole abbandonare il territorio. Nella notte fra ieri e oggi, 5 e 6 marzo 2024, ben sei scosse hanno interessato la provincia parmense. Le due più forti hanno colpito Calestano e Langhirano e sono state rispettivamente di intensità 2.7 e 2.9 sulla scala Richter. A mettere in allerta la popolazione non è tanto la potenza, ridotta, dei terremoti, quanto la loro anomala frequenza di queste ultime settimane.

Terremoto in Emilia-Romagna: i danni

Fortunatamente, al momento, le autorità hanno confermato e rassicurato la popolazione in allerta. Per ora, infatti, non si registrano danni a persone o cose. Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa più potente della notte ha avuto ipocentro a 19 chilometri di profondità.