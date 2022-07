Terremoto a Pordenone: scossa di magnitudo 3,2

La provincia di Pordenone è stata scossa da un terremoto. La magnitudo è di 3,2 e la profondità del sisma è di 9 km. Epicentro a 4 km da Tramonti di Sopra.

La provincia di Pordenone è stata colpita da un terremoto oggi, 16 luglio 2022, verso le 15.30 circa. La magnitudo è di 3,2 e l’epicentro è a 4 km da Tramonti di Sopra. Molti utenti su Twitter hanno segnalato di aver avvertito la scossa.

Terremoto in provincia di Pordenone

Le città interessate dal terremoto sono: Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Forni di Sotto, Socchieve, Ampezzo, Meduno, Frisanco, Preone, Cavasso Nuovo. Tutti situati tra la provincia di Pordenone e di Udine. Anche altri comuni, seppur distanti dall’epicentro hanno avvertito la scossa. Le città più grandi nei pressi dell’epicentro sono: Pordenone, Udine e Treviso. La profondità del terremoto è di 8 km e le coordinate geografiche precise dell’epicentro, come riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sono latitudine 46.3210 e longitudine 12.7450.

I commenti di coloro che hanno avvertito la scossa

Come è riportato su Fanpage, molte persone hanno avvertito la scossa di terremoto ed hanno commentato su Twitter con frasi come: “Zona tramonti di sopra, breve ma sentita“, “Enemonzo breve e sentita al secondo piano“, “San Quirino sentito come un botto e poi leggera vibrazione dei lampadari al terzo piano“.

Altre segnalazioni sono arrivate anche da Tramonti di Sotto e Maniago.