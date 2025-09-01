Un violentissimo terremoto ha colpito l’Afghanistan, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dolore. Secondo le prime stime delle autorità locali, centinaia di persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite. Intere comunità sono state rase al suolo, mentre squadre di soccorso si affrettano a raggiungere le zone più colpite.

La tragedia ha già scatenato una massiccia risposta umanitaria, ma le difficoltà logistiche e la fragilità delle infrastrutture complicano gli sforzi di soccorso.

Terremoto mortale in Afghanistan

Nella notte tra ieri e oggi un violento terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la regione nord-orientale dell’Afghanistan, vicino al confine con il Pakistan. L’epicentro è stato localizzato a circa 27 chilometri a nord-est della città di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, con un’ipocentro a una profondità di 8-10 chilometri.

La scossa principale, avvenuta poco prima della mezzanotte, è stata avvertita fino a Kabul e seguita da repliche significative, tra cui due scosse di magnitudo 4,5 e 5,2. Le aree più colpite, tra cui i distretti montuosi di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare, ospitano comunità che vivono in abitazioni fragili in legno o lamiera, facilmente distruttibili dal sisma.

Terremoto mortale in Afghanistan: bilancio drammatico con centinaia di vittime

Stando alla televisione di Stato RTA, i morti sono già circa 500 e i feriti 1000, ma il bilancio potrebbe aumentare rapidamente a causa della difficoltà di accesso a molte zone remote, rese ulteriormente impervie da frane e infrastrutture danneggiate.

Squadre di soccorso locali e provenienti dalle province vicine stanno cercando di raggiungere i villaggi colpiti, mentre il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid, ha assicurato che tutte le risorse disponibili saranno impiegate per assistere la popolazione.

“Purtroppo, il terremoto di questa notte ha causato vittime e danni materiali in alcune delle nostre province orientali. In questo momento, i funzionari locali e i residenti stanno facendo tutto il possibile per soccorrere le persone colpite. Sono in arrivo anche squadre di soccorso dalla capitale e dalle province vicine. Tutte le risorse disponibili saranno utilizzate per il soccorso e l’assistenza alla popolazione”, ha scritto su X.

Il terremoto rappresenta l’ennesimo episodio sismico grave in una regione già vulnerabile, situata lungo la catena montuosa dell’Hindu Kush, dove lo scontro tra la placca indiana e quella euroasiatica genera frequenti scosse, alcune delle quali, come quella del 2023, hanno causato migliaia di vittime.