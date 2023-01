Terremoto al largo del Cilento: scossa ML 3.1

Trema la terra al largo della costa cilentana.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 14:17 di oggi, venerdì 13 gennaio 2023, nella costa centro-meridionale della provincia di Salerno.

I dati dell’INGV

A localizzare il terremoto è stata la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma: il sisma è stato rilevato al largo della costa cilentana, nel comune di Ascea Marina (SA). La scossa è stata sprigionata a quasi 200km dalla superficie terrestre: un ipocentro così profondo ha fatto sì che il terremoto non sia stato avvertito dalla popolazione di nessuna delle città limitrofe, incluse quelle registrate entro il 20km dall’epicentro.

Non si segnalano, pertanto, danni a persone o a cose.

13 gennaio, Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica

Prevenzione dei rischi naturali: oggi è la giornata giusta per parlarne. Ironia della sorte, la terra al largo del Cilento ha tremato il 13 gennaio, data particolmente adatta ad affrontare la tematica dei terremoti. Si compie oggi la IV edizione della Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica Parole per la Terra, manifestazione promossa dall’Ingv per sensibilizzare giovani e adulti alla conoscenza dei fenomeni ambientali a cui ogni giorno l’intera popolazione mondiale è soggetta, dai terremoti alle eruzioni vulcaniche.