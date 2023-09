Nuova scossa sismica nei Campi Flegrei: magnitudo 3.2. Studenti escono dalle aule scolastiche e fuggono in strada.

Una nuova scossa di terremoto ha scosso la zona dei Campi Flegrei e Pozzuoli, lasciando i residenti preoccupati.

Scossa terremoto Campi Flegrei: quando e intensità

Nella mattina, martedì 26 settembre, alle 9.10, un terremoto di magnitudo 3.2 ha fatto tremare l’intera caldera, da Pozzuoli all’area occidentale di Napoli, passando per Bacoli e Quarto. La scossa è avvenuta al largo della costa flegrea, a una profondità di soli 3 chilometri. Questo evento sismico si è verificato dopo uno sciame sismico che ha svegliato molti residenti nella zona nelle prime ore del mattino.

La scossa sismica è stata chiaramente percepita e ha causato notevole apprensione. Nei centri scolastici di Pozzuoli, molti studenti sono corsi fuori dalle aule per la paura generata dall’evento.

Lo sciame sismico: un appello alla calma

Appare chiaro, dal momento che le scosse si stanno susseguendo a decine dalle prime ora di questa giornata, che sia in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico, come riporta fanpage.it, negli ultimi mesi, tutta la caldera è attraversata da terremoti quasi quotidiani, dal momento che il bradisismo è, ormai da quasi 20 anni, è in una nuova fase di sollevamento del suolo.

Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, richiama alla calma i residenti del comune per non cadere nel panico.