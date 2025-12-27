Terremoto di magnitudo 7.0 a Taiwan: Aggiornamenti sulla Situazione e Misure di Controllo

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito Taiwan, ma fortunatamente non ha provocato danni significativi.

La notte del 27 dicembre, Taiwan è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7.0, secondo quanto riportato dall’amministrazione meteorologica dell’isola. Il sisma ha avuto il suo epicentro al largo della costa nord-orientale, precisamente nella contea di Yilan, e si è verificato a una profondità di 73 chilometri. Nonostante la forza del terremoto, inizialmente non sono stati segnalati danni significativi.

Impatto del terremoto su Taiwan

Il movimento tellurico è stato avvertito in tutto il paese, inclusa la capitale, Taipei, dove gli edifici hanno tremato ma hanno resistito senza gravi conseguenze. L’amministrazione meteorologica ha classificato l’intensità del sisma come di categoria quattro, il che implica che potrebbero esserci stati solo danni minori. Le autorità locali hanno immediatamente rassicurato la popolazione, affermando che la situazione era sotto controllo.

Situazione elettrica e evacuazioni

In seguito al terremoto, circa 3.000 abitazioni nella regione di Yilan hanno subito un’interruzione temporanea della corrente elettrica, come riportato dalla Taiwan Power Company. Alcuni stabilimenti della TSMC, uno dei principali produttori di chip al mondo, hanno attivato le procedure di evacuazione e il personale è stato temporaneamente allontanato. Fortunatamente, tutti i dipendenti sono stati riammessi ai loro posti di lavoro dopo aver verificato la sicurezza degli impianti.

Previsioni e misure di emergenza

Le autorità meteorologiche hanno avvertito la popolazione di rimanere vigile per possibili aftershocks nelle ore successive, con magnitudo stimata tra 5,5 e 6,0. Il presidente di Taiwan, William Lai Ching-te, ha esortato i cittadini a mantenere la calma e a essere pronti per eventuali ulteriori scosse. Ha inoltre sottolineato che i danni derivanti dal terremoto dovrebbero rimanere contenuti grazie alla profondità dell’evento e alla sua posizione offshore.

Geografia sismica di Taiwan

La posizione geografica di Taiwan la rende vulnerabile ai terremoti, in quanto si trova al confine tra due placche tettoniche. Questo colloca l’isola in una delle regioni più attive sismicamente del mondo, conosciuta come Anello di Fuoco del Pacifico. A conferma di questa vulnerabilità, il paese ha registrato eventi sismici devastanti nel corso della sua storia. Un esempio significativo è rappresentato da un terremoto di magnitudo 7.4, che ha causato la morte di 17 persone e ingenti danni a Hualien.

Storia di terremoti a Taiwan

La storia sismica di Taiwan è caratterizzata da eventi tragici. Nel 2016, oltre 100 persone persero la vita a causa di un terremoto nel sud dell’isola. Nel 1999, un sisma di magnitudo 7.3 provocò la morte di oltre 2.000 persone. Questi eventi hanno spinto le autorità a migliorare le misure di sicurezza e prevenzione, affinché la popolazione sia sempre pronta a rispondere a tali emergenze.

Nonostante la paura e l’incertezza che un evento sismico può suscitare, Taiwan continua a sviluppare strategie di resilienza per affrontare e mitigare gli effetti di futuri terremoti. La preparazione e la consapevolezza sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre i danni in caso di nuove scosse.