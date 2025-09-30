Un violento terremoto ha scosso le Filippine centrali, lasciando dietro di sé vittime e gravi danni materiali. Tra le strutture più colpite c’è il secolare Santuario Arcidiocesano di Santa Rosa de Lima, simbolo religioso e culturale per la comunità locale, crollato parzialmente a causa della scossa. Le autorità continuano a monitorare la situazione.

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine

Un forte terremoto di magnitudo 6.9 ha scosso le Filippine alle 22:11 locali (16:11 in Italia), con epicentro nei pressi di Daanbantayan, nell’isola di Cebu. Secondo l’US Geological Survey, il sisma è stato localizzato a circa 11 chilometri a est-sudest di Calape, nella provincia di Bohol, abitata da circa 33mila persone.

L’ufficio di sismologia locale ha segnalato possibili lievi variazioni del livello del mare, invitando la popolazione delle isole di Leyte, Cebu e Biliran a mantenersi lontana dalle coste. Le autorità hanno tuttavia escluso il rischio di tsunami, rassicurando che non sono previste onde pericolose legate all’evento sismico.

Violento terremoto nelle Filippine: edifici distrutti e prime vittime confermate

La scossa ha provocato il parziale crollo del Santuario Arcidiocesano di Santa Rosa de Lima, a Daanbantayan, un edificio secolare che costituisce un simbolo religioso e culturale di grande valore per la comunità locale.

Le autorità filippine hanno confermato cinque morti in seguito alla scossa, mentre i dettagli sull’identità delle vittime non sono stati resi noti. Oltre alle vite umane, l’evento ha lasciato una scia di distruzione: edifici e infrastrutture hanno subito danni significativi, strade sono state rese difficilmente percorribili e la rete elettrica è risultata compromessa in molte località.