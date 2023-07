Terremoto in Alaska, scossa di magnitudo 7.4: scatta l'allerta tsunami

Paura nello Stato USA dell’Alaska, dove autorità hanno diramato un allarme tsunami a seguito di una forte scossa di terremoto registrata non lontano dalle coste. L’Usgs, dopo aver inizialmente stimato la sua magnitudo a 7.0 gradi, lo ha classificato come un sisma di intensità 7.4.

Il sisma è stato registrato nella giornata di ieri, domenica 16 Luglio, ed è stato localizzato a 106 km a sud di Sand Point, in Alaska, ad una profondità di 9,3 km. Il sistema statunitense di allerta tsunami ha spiegato che l’attività potrebbe colpire le coste situate entro 300 chilometri circa dall’epicentro. Al momento sembra che il terremoto, seppur classificato come ‘molto forte’, non abbia causato danni a persone o cose.

Il terremoto del Venerdì Santo

Storicamente, il terremoto più noto nel territorio dell’Alaska è stato quello che fu registrato nel 1964 e ribattezzato subito come il “terremoto del Venerdì Santo“. Il sisma fu il secondo più intenso mai registrato: 9.2 gradi di magnitudo sulla scala Richter. Lo tsunami che ne seguì investì le coste dell’Alaska causando la tragica morte di 143 persone.