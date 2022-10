Terremoto in Cina: scossa di magnitudo 5.5 nel Qinghai, la rilevazione è stata fatta in tempo reale dallo United States Geological Survey

Un terremoto è stato registrato in Cina con la rilevazione di una scossa di magnitudo 5.5 nel Qinghai. La scossa è stata nettamente avvertita da milioni di cittadini e comunicata alle autorità incluso il leader Xi Jinping impegnato nel congresso del Pcc ma al momento non si registrano vittime.

Il terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito la regione settentrionale della Cina del Qinghai mercoledì. A darne menzione secondo il lancio dell’Hindustan Times è stato lo United States Geological Survey (USGS).

Terremoto in Cina, scossa nel Qinghai

Nel report si legge che il terremoto è avvenuto a una profondità di 8,6 km (5,34 miglia). Non ci sarebbero stati danni di rilievo a persone o cose ma c’è tanta paura.

Il 22 maggio dell’anno scorso ed in quella stessa macro area la terra aveva infatti tremato ma in maniera spaventosa, con una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.0 che venne avvertita in Cina nello Qinghai intorno alla mezzanotte.

I due terribili precedenti recenti

Il sisma venne registrato da Usgs ovvero l’istituto geologico statunitense è stato avvertito anche dalla sala sismica dell’INGV di Roma. Il 7 gennaio di quest’anno poi c’era stata una ulteriore forte scossa superiore a 6 gradi Richter di magnitudo che aveva fatto presagire come lungo quella faglia ci fossero ancora eventi sistemici complessi che avrebbero potuto generare altri sismi come quello delle ultime ore.