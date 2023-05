I sismologi hanno registrato una forte scossa di terremoto in Giappone, in particolare nella zona di Suzu

Un terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter è stato registrato oggi in Giappone, nel territorio di Suzu. La violenta scossa è stata avvertita alle ore 7:42 della mattina (ora italiana) del 5 Maggio 2023.

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.4

Paura in Giappone, dove alle ore 7:42 di venerdì 5 Maggio 2023 si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro a Suzu, città nipponica della prefettura di Ishikawa. Il terremoto si è originato, secondo quanto spiegano gli esperti sismografi,ad una profondità di 50 chilometri.

Le pericolosità del terremoto in Giappone: cosa succede a Suzu

Come sappiamo, un terremoto di potenza 6.4 sulla scala Richter è definito un ‘terremoto forte’. Gli esperti sottolineano che una scossa di tale entità può avere un raggio d’azione molto ampio, che in diversi casi arriva a 160 chilometri di distanza rispetto al punto di epicentro. Inoltre, se il terremoto si verifica in una zona ad altà densità demografica, una scossa di magnitudo 6.4 è definita ‘pericolosa’ per la popolazione.