Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è verificata in Grecia, nel golfo di Arta, durante la notte. Al momento non si registrano danni.

Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.7 nel golfo di Arta

La terra continua a tremare. Questa volta il terremoto si è verificato in Grecia, più precisamente nel golfo di Arta. Una scossa di magnitudo 4.7 che ha fatto tremare la terra. La scossa si è verificata alle ore 00.20 locali, ovvero all’1.20 in Italia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio statunitense Usg, il terremoto ha avuto ipocentro a 35 km di profondità nel golfo di Arta ed epicentro davanti alla città costiera di Menidi. Fortunatamente per il momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.