La terra torna a tremare nel Sud Italia, in particolare in Sicilia, dove nel cuore della notte una nuova scossa di terremoto è stata avvertita a Milazzo. Secondo gli esperti, l’ipocentro del terremoto è da stimare ad una profondità di circa 160 chilometri, mentre la potenza della scossa è stata di 3.1 sulla scala Richter.

Sicilia, scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Milazzo

Paura a Milazzo, nella provincia di Messina, dove alle ore 03:57 della notte di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.1. La scossa, seppur non particolarmente forte, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, con alcune persone che si sono riversate in strada, preoccupate per l’accaduto. Fortunatamente, secondo le informazioni che arrivano pare che non ci siano stati danni nè alle persone nè a cose.

I terremoti nel Centro e Sud Italia

Quello registrato nella serata di ieri, è l’ennesimo terremoto di intensità simile che nell’ultimo periodo ha colpito la zona del Centro e del Sud Italia. La Sicilia, come sappiamo, è una zona attiva dal punto di vista sismico e nemmeno dieci gionri fa una importante scossa era stata registrata nel territorio di Agrigento. Anche in quel caso, fortunatamente, non c’erano state ripercussioni sulla popolazione.