Attimi di grande paura nelle vicinanze di Viterbo, nel Lazio, dove nella serata di ieri è stata registrata una lieve scossa di 3.1 gradi sulla scala Richter. Secondo le prime informazioni che arrivano sembra che non ci siano stati danni a persone o a cose. Subito dopo la prima scossa, nelle ore successive, sono state registrate alcune altre scosse.

Terremoto a Viterbo: la scossa in serata

Stando ai dai sismologici riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro della scossa era situato a circa 4 chilometri di distanza di San Lorenzo Nuovo, nella provincia della città laziale di Viterbo. Il terremoto è avvenuto alle ore 21:27 della serata di ieri sera, giovedì 29settembre.

Terremoto a Viterbo: le altre scosse della serata

Ma non solo: nelle ore successive e più precisamente tra le 21.30 e le 23.22 sono state localizzate nella stessa area altre sei scosse di magnitudo comprese tra 2.0 e 2.6 di magnitudo sulla scala Richter I cittadini hanno percepito la scossa, anche per la scarsa profondità dell’ipocentro della stessa, ma per il momento non si segnalano danni a cose o persone.