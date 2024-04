Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata in Grecia, nella zona Ovest del Paese. Il sisma si è verificato alle 23:59 ora italiana e ha spaventato molti residenti, che sono stati svegliati dalla forte scossa.

Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.5

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel cuore della Grecia. L’Ingv ha segnalato un sisma di magnitudo 4.5, avvertito chiaramente anche in Puglia e in Calabria. L’evento si è registrato alle 23.59 ora italiana, ovvero 00.59 ora locale, ad una profondità di 29 chilometri.

Terremoto in Grecia: non ci sono danni a persone o cose

Fortunatamente, va sottolineato che nonostante il sisma sia stato forte, per il momento non si segnalano danni a persone o cose. I residenti si sono svegliati nella notte spaventati dalla terra che tremava, e diverse decine di persone sono scese in strada per motivi di sicurezza, ma non si è andati oltre. Ricordiamo che la zona in questione è area sismica e eventi tellurici come questo non sono certo una rarità.