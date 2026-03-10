Il terremoto, avvenuto nella notte, è stato registrato a 414 chilometri di profondità, caratteristica che ne ha ridotto gli effetti.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nella notte nel Golfo di Napoli, con epicentro in mare a pochi chilometri dall’isola di Capri. Il sisma, rilevato dall’Ingv alle 00:03, si è verificato a una profondità molto elevata e proprio questa caratteristica ne ha limitato gli effetti in superficie, evitando danni a persone o edifici.

Terremoto nel Golfo di Napoli, torna la paura: le segnalazioni in diverse zone

Secondo le stime dell’Ingv, il terremoto si è sviluppato a una profondità di circa 414 chilometri sotto la superficie terrestre. Questa caratteristica ha attenuato notevolmente gli effetti al suolo, rendendo la scossa in molti casi poco percepibile nelle aree più vicine all’epicentro. Tuttavia, proprio la notevole profondità ha consentito alle onde sismiche di propagarsi su una vasta area: diverse segnalazioni sono arrivate anche da località più lontane, con utenti sui social che riferiscono di aver avvertito il tremore persino a Roma e Milano.

Terremoto nel Golfo di Napoli, torna la paura: scossa di magnitudo 5.9 nella notte

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata rilevata dall’Ingv nel Mar Tirreno, davanti al Golfo di Napoli. Il sisma si è verificato alle 00:03, pochi minuti dopo la mezzanotte, con epicentro localizzato in mare a circa 10 chilometri dall’isola di Capri. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato l’evento con precisione, individuando l’area epicentrale nello specchio d’acqua compreso tra la costa campana e l’isola. Nonostante la magnitudo relativamente elevata, al momento non risulterebbero segnalazioni di danni a persone o strutture.

La ricercatrice dell’Osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco, ha chiarito l’origine del fenomeno: “Il sisma è stato causato da movimenti tettonici nel mar Tirreno, che ha zone attive a quelle profondità e quindi non è legato né al bradisismo né al Vesuvio”. Al momento la rete sismica nazionale continua a monitorare la situazione e non sono state registrate repliche significative dopo la scossa principale.