Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte sul Gargano, svegliando numerosi cittadini e generando apprensione. Le autorità hanno avviato verifiche preventive per monitorare la situazione.

Terremoto sul Gargano: scossa nella notte di magnitudo 3.2

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo 2026, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha interessato l’area del Gargano, con epicentro localizzato a circa 5 chilometri a est di Vico del Gargano e 6 da Peschici, in provincia di Foggia.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento sismico si è verificato alle 1:28 e ha avuto un ipocentro situato a 35 chilometri di profondità. La Sala Sismica Ingv di Roma ha identificato le coordinate geografiche della scossa in 41.8952 di latitudine e 16.0123 di longitudine, collocandola nella zona settentrionale del promontorio garganico, tra Vico del Gargano, Rodi Garganico e Vieste.

Terremoto sul Gargano: gli aggiornamenti e le verifiche sul territorio

La scossa è stata percepita da numerosi abitanti dei comuni circostanti, risvegliando molti residenti nel cuore della notte. Fortunatamente, al momento, non sarebbero stati riportati danni a edifici o feriti.

Si tratterebbe della quindicesima scossa avvertita in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno e, finora, quella con magnitudo maggiore, preceduta da un sisma di Ml 3.0 con epicentro ad Apricena lo scorso 21 gennaio. La profondità dell’ipocentro ha probabilmente attenuato l’intensità percepita, limitando gli effetti al territorio circostante.