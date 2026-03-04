All’alba due scosse di terremoto hanno fatto tremare la provincia: istituti chiusi e verifiche in corso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Forte scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia di Catania



Alle 7:05 di oggi, mercoledì 4 marzo, una scossa di terremoto è stata distintamente percepita in gran parte della provincia di Catania, estendendosi anche alle aree del Messinese e del Siracusano. L’evento, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha raggiunto una magnitudo di 4.5. L’epicentro è stato localizzato a circa tre chilometri a nord-ovest di Ragalna, sul versante dell’Etna, con un ipocentro situato a una profondità di circa 3,8 chilometri sotto la crosta terrestre. Pochi minuti dopo, alle 7:07, si è verificata una seconda scossa, di intensità inferiore, pari a magnitudo 2.7.

Il movimento tellurico è stato chiaramente avvertito anche nel capoluogo etneo e lungo la fascia ionica, dove sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Nonostante la forte percezione del sisma, al momento non risultano danni a persone o strutture.

Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5: scuole chiuse per verifiche tecniche

Come riportato da Catania Today, in seguito all’evento, diversi sindaci dell’area etnea hanno avviato valutazioni sulla sospensione delle attività scolastiche. In alcuni centri, tra cui Aci Sant’Antonio, Belpasso e Tremestieri Etneo, è stata disposta in via cautelativa la chiusura degli istituti per consentire controlli tecnici sugli edifici. Anche a Catania le scuole resteranno chiuse per la giornata.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco non sono giunte segnalazioni di criticità. Parallelamente, il dirigente generale della Protezione Civile ha attivato un monitoraggio immediato tramite il servizio di emergenza, con l’obiettivo di raccogliere informazioni e verificare eventuali situazioni di rischio nei territori coinvolti.