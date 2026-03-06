Il rischio sismico resta una minaccia concreta in Calabria e in altre zone del Sud Italia. Oggi una nuova scossa ha ricordato la vulnerabilità del territorio, con il terremoto a Cosenza che ha colpito la Costa Ionica, coinvolgendo diversi comuni e spingendo le autorità a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Calabria, terra di storia sismica e attenzione costante

Gli esperti sottolineano come la Calabria rappresenti una delle aree a maggior rischio sismico del Mediterraneo. L’epicentro di oggi si inserisce in un contesto geologico complesso dominato dal sistema di faglie dell’Arco Calabro, dove la convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica genera tensioni profonde nel sottosuolo. La regione ha una lunga memoria di terremoti devastanti: dalla sequenza del 1783 al sisma del 1905 che mise in ginocchio la provincia di Cosenza lasciando centinaia di vittime, fino agli eventi più recenti del 1980 nel Golfo di Taranto.

Calabria in allerta, scossa di terremoto registrata a Cosenza: gente in strada

Il pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, in Calabria è stato improvvisamente interrotto da un evento sismico che ha richiamato l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio meridionale. Alle ore 14:21, una scossa di magnitudo 3.9 ha colpito la Costa Ionica Cosentina, con epicentro al largo di Rossano e ipocentro a 22 chilometri di profondità, secondo quanto registrato dall’INGV. Le comunità di Calopezzati, Crosia e Caloveto, le più vicine al punto di origine del sisma, hanno vissuto momenti di comprensibile apprensione: molti residenti si sono riversati in strada. Immediatamente sono scattati i protocolli di emergenza della Protezione Civile e delle autorità locali per garantire la sicurezza dei cittadini e valutare eventuali danni. Fortunatamente, dalle prime verifiche non risulterebbero feriti né danni gravi alle strutture.

Come ricorda l’INGV, “eventi intorno alla magnitudo 4.0 sono ricorrenti in quest’area”, e la sala operativa di Roma continua a monitorare la situazione 24 ore su 24, ribadendo che l’unica difesa reale rimane la prevenzione e l’adeguamento antisismico degli edifici, in particolare dei centri storici e delle strutture più datate.