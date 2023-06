Terribile incendio in Francia: uomo muore per salvare il figlioletto

Un terribile incendio avvenuto al terzo piano di una palazzina di Comps-La-Ville (nella regione dell’Ile de France, in Francia) ha distrutto una famiglia: un bimbo di 3 mesi ha infatti perso la mamma e il papà, morti nel rogo. La tragedia si è consumata lo scorso 26 giugno durante il primo pomeriggio. Il papà del piccolo ha tentato un ultimo gesto disperato, lanciando il bambino a un suo vicino, prima di cadere nel vuoto, morendo. L’incendio ha avvolto la palazzina in pochissimo tempo, senza dare scampo ai due coniugi.

Terribile incendio in Francia: nessuna via di fuga

Secondo le ricostruzioni riportate da FanPage, mentre la donna è stata bloccata all’interno della palazzina, suo marito ha cercato una via di fuga, con il figlioletto in braccio, attraverso una piccola finestra. Purtroppo le fiamme sono divampate troppo velocemente bloccando qualsiasi via d’uscita. L’uomo non ha potuto fare altro che lanciare il bimbo a un vicino verso il balcone sottostante, che è riuscito a prendere il fagottino al volo. La madre e il padre del piccolo non ce l’hanno fatta.

La testimonianza del vicino

Queste le dichiarazioni del vicino della famiglia riportate da Le Parisien: “Ho sentito il rumore di un’esplosione. Ho spalancato la finestra e ho visto il signore, anche lui alla sua finestra del piano di sopra, con un bambino in braccio. Ho preso uno strofinaccio, l’ho teso e lui è stato in grado di passarmi il bambino. Ha fatto di tutto per salvare questo bambino… Ma poi è scivolato”.