Gran parte degli Stati Uniti d’America è alle prese in questi giorni con una brutta ondata di maltempo. In particolare, la zona del Sud-Est, dell’Est e del Centro-Ovest, con migliaia di voli che sono stati cancellati negli aeroporti.

USA, blackcout e voli cancellati: gli effetti del maltempo

Gli aeroporti di LaGuardia, Newark, John F. Kennedy, tutti situati nella zona di New York, ma anche l’Hartsfield-Jackson International Airport di Atlanta, e l’O’Hare Airport, a Chicago, hanno dovuto cancellare migliaia di voli che erano già stati programmati a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo quella vasta area degli Stati Uniti. Il portale di tracciamento dei voli FligthAware fornisce un quadro che lascia poco spazio alle interpretazioni: in questo momento riuscire a partire da questi aeroporti, e farlo in orario, è un’impresa ardua. United Airlines, Republic ed Endeavour Air sono le compagnie aeree più in difficoltà.

Quattro morti per il maltempo

Secondo le informazioni che arrivano negli USA, sono state 4 le vittime nel Paese da questa ondata di maltempo. Oltre alle forti piogge e temporali, in diverse aree americane si sono sviluppati dei pericolosi tornado. In Ohio, per esempio, i tornado hanno causato lunghi blackout in tanti quartieri delle città più importanti.