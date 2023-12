Robot afferra e ferisce un ingegnere informatico in una fabbrica Tesla, Elon ...

In una fabbrica di Tesla situata nelle vicinanze di Austin, un robot aggredisce un ingegnere informatico durante il suo turno di lavoro. L’incidente, stando anche alla pronta replica di Elon Musk postata su X in relazione all’accaduto, si è verificato nel 2021.

Tesla, robot aggredisce ingegnere informatico: salvato dai colleghi

Un robot ha immobilizzato e attaccato un ingegnere informatico di Tesla alla fabbrica Giga Texas che si trova nei pressi di Austin. L’incidente risale a oltre due anni fa, nel 2021, ma è stato svelato soltanto nei giorni scorsi, a seguito della diffusione di un report su quanto accaduto. Il report è stato depositato presso le autorità di regolamentazione.

Stando a quanto riferito dai testimoni che hanno assistito all’accaduto, il robot era programmato per afferrare e spostare parti di automobili in alluminio fuso. La macchina, però, ha improvvisamente intrappolato l’ingegnere informatico, affondando i suoi artigli nella mano del malcapitato. Fortunatamente, un collega della “vittima” è riuscito a premere il pulsante di arresto per le emergenze e a fermare il robot prima che fosse troppo tardi.

Robot aggredisce ingegnere informatico in una fabbrica Tesla, Elon Musk: “Incidente di due anni fa”

Quanto accaduto alla Giga Texas di Tesla nel 2021 sembra rafforzare le critiche spesso mosse nei confronti dell’azienda in materia di gestione della sicurezza sul lavoro. Proprio presso la fabbrica, infatti, è stato registrato un tasso di infortuni più elevato rispetto alle medie del settore. I dati riportano incidenti che hanno coinvolto un lavoratore su 26 alla Gita Texas contro un lavoratore su 38 in altre importati fabbriche automobilistiche operative negli Stati Uniti.

L’episodio, intanto, è stato ripreso da Elon Musk. “È davvero vergognoso che i media ripeschino un infortunio di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (trovato in tutte le fabbriche) e insinuino che ora sia dovuto a Optimus”, ha tuonato sui suoi canali social il patron di Tesla.

Optimus

Optimus, nello specifico, è un robot umanoide progettato da Tesla e presentato per la prima volta a settembre 2022. La nuova versione della macchina è molto più simile a un essere umano rispetto alla precedente. Inoltre, è stato sottolineato che il robot si muove più rapidamente e maneggia oggetti fragili in sicurezza, grazie ai sensori sulle articolazioni che ne rendono i movimenti più precisi e fluidi.