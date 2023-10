In un nuovo testamento di Silvio Berlusconi spunterebbe un nuovo possibile erede, che potrebbe cambiare notevolmente la situazione dell’eredità.

Testamento Berlusconi, spunta un nuovo possibile erede

Una notizia clamorosa che riguarda il testamento di Silvio Berlusconi. Sarebbe spuntato un nuovo testamento presentato da una persona molto vicina al Cavaliere. Potrebbe cambiare notevolmente la situazione legata all’eredità, che sembrava essersi conclusa. Sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte del legale di quest’uomo, che ha depositato tutto in uno studio di un notaio di Napoli lo scorso 3 ottobre. Silvio Berlusconi avrebbe sottoscritto un altro testamento e ci sarebbe di conseguenza un nuovo erede del tutto inaspettato.

Silvio Berlusconi: chi è il nuovo erede?

Silvio Berlusconi avrebbe sottoscritto un nuovo testamento. L’avvocato Erich Grimaldi ha spiegato che per la legge italiana ha piena validità in quanto è stato firmato dal Cavaliere. I figli hanno ricevuto l’immediata richiesta di dare quanto spetterebbe all’uomo in questione, un imprenditore originario di Torino, che avrebbe avuto una grande amicizia con Silvio Berlusconi. Stiamo parlando di Marco Di Nunzio, di 55 anni, che abita in Colombia. “Ora il documento notarile è divenuto valido a tutti gli effetti e dovrà essere ufficialmente considerato e inserito obbligatoriamente nella pratica successoria di Silvio Berlusconi” ha spiegato l’avvocato.