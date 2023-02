Lieto fine per una storia che sembrava non potesse averlo che arriva dal Trevigiano: un testimone di Geova ritrova 1600 euro persi da un artigiano e li restituisce.

Gregory Danci li aveva persi a di Riese Pio X perché aveva paura dei ladri ed era uscito con la somma intera che aveva smarrito mentre faceva una passeggiata lungo la pista ciclabile che collega Poggiana a Riese. L’uomo era disperato ed aveva lanciato un appello social e qualcuno ha risposto, un anziano che ha visto quelle banconote e dopo un’ora di attesa insieme al figlio ha deciso di andare a denunciare ai carabinieri quel ritrovamento.

Ritrova 1600 euro persi da un artigiano

A ritrovare la somma persa da Gregory Danci è stato il 64enne Renato Aggio, che domenica pomeriggio si è trovato dinanzi a 1.600 euro in contanti ed ha fatto la sola cosa che un uomo probo può fare: li ha restituiti. Lo ha spiegato lui stesso, testimone di Geova, a Il Gazzettino: “La mia coscienza allenata alla Bibbia non mi permette di intascarmi soldi che non sono miei Dio ci chiama a essere persone oneste.

Mi sono messo nei panni di chi li aveva persi e ho pensato che potevano davvero fare la differenza”.

Le parole di Renato e la gioia di Gregory

La gioia di Gregory, il 35enne disperato perché con quei soldi doveva pagare l’affitto di casa, è stata incontenibile. “Sono contentissimo adesso posso pagare l’affitto. A quell’uomo ho dato 500 euro come promesso: se li merita tutti per la sua onestà. A questo mondo dovrebbero esserci più persone come lui”.

E ancora:“Ci siamo dati appuntamento proprio davanti alla caserma dei carabinieri solo perché lui aveva dato la sua parola”. E Renato in chiosa: “È giusto così restituire quei soldi mi è sembrata la sola cosa giusta da fare”.