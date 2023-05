Texas, le autorità offrono una taglia di 80mila dollari per trovare il killer Francisco Oropesa

Texas, le autorità offrono una taglia di 80mila dollari per trovare il kille...

Caccia al killer. La polizia del Texas è impegnata nella caccia a Francisco Oropesa, l’uomo 38enne accusato di aver ucciso cinque persone nel suo quartiere a Cleveland. Le autorità hanno offerto una taglia di 80mila dollari per qualsiasi informazione utile alla cattura del killer.

Ha ucciso anche un bambino di 8 anni

Più di 200 poliziotti locali e federali sono impegnati nelle operazioni per individuare il sospettato, probabilmente ancora armato. Stando a quanto ricostruito finora, nella serata di venerdì 28 aprile l’uomo avrebbe sparato all’abitazione dei vicini di casa, dopo che questi si erano lamentati del rumore degli spari proveniente dal suo giardino: Oropesa si stava esercitando a sparare con il suo fucile nel giardino di casa, quando i vicini gli hanno chiesto di smettere per consentire ai bambini di prendere sonno. A quel punto il 38enne si sarebbe introdotto nell’abitazione, uccidendo in pochi secondi tutti i membri del nucleo familiare (li avrebbe uccisi sparando loro alla testa). Tra le vittime, anche un bimbo di otto anni. Dopo il delitto, Oropesa ha fatto perdere le sue tracce.

Il video del killer

Nell’abitazione in cui si è consumato il delitto vi erano altre cinque persone rimaste fortunatamente illese. Uno dei sopravvissuti avrebbe filmato il sospettato con il cellulare poco prima della strage. Nelle immagini (consegnate alle autorità competenti) si vede Oropesa con il fucile davanti alla porta dell’abitazione dei vicini.