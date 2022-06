The Voice Cenior, il lutto: l’annuncio di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha annunciato la scomparsa di una famosa cantante che ha preso parte a The Voice Senior.

Antonella Clerici: lutto a The Voice Senior

In queste ore è scomparsa all’età di 81 anni Laura Grey, una delle cantanti che si sono esibite a The Voice Senior.

Ad annunciarne la scomparsa è stata Antonella Clerici, che ha espresso il suo cordoglio affermando: “Ciao Laura, hai portato sul nostro palco tutta la tua energia partenopea”.

In tanti sui social in queste ore hanno espresso il loro dispiacere per la scomparsa della cantante, che si era fatta conoscere partecipando al Festival di Napoli (edizioni del 1968 e del 1969) e che, a The Voice Senior, aveva fatto parte del team di Gigi D’Alessio.

Laura Grey è scomparsa il 5 giugno, ma la notizia è trapelata solo nelle scorse ore.

Chi era Laura Grey

Laura Grey era sempre stata una grande amante del mondo della musica e nel 1955 aveva preso parte al Festival Flegreo con la canzone O lanzaruto. A seguire, nel 1956, aveva partecipato al Festival dei Festival e si era fatta conoscere in giro per l’Italia grazie al suo repertorio di musica napoletana.

In tanti in queste ore stanno esprimento il loro dolore per la sua scomparsa attraverso i social.