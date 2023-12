Il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids è un giovane artista in erba. A consegnare l'ambito titolo la vincitrice dalla passata edizione Melissa Agliottone.

Con la finale di The Voice Kids andata in onda venerdì 22 dicembre è giunta alla sua conclusione la seconda edizione del talent show che ha visto come giudici Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Ed è stato quest’ultimo ad avere la meglio in questa edizione grazie all’undicenne Simone Grande, giovanissimo vincitore che fin dai primi momenti ha mostrato al pubblico il suo talento. Questo cantante in erba ha superato in finale delle sfidanti altrettanto brave: Lulù Sollazzo, Emma Buscaglia e Desirèe Malizia.

The voice kids, chi è il vincitore della seconda edizione

Il giovanissimo cantante della squadra di Clementino ha trionfato esibendosi con il brano “Adagio” di Lara Fabian. Trattandosi di un programma registrato, la vittoria è stata decretata grazie alla presenza del pubblico e non invece del televoto. Inutile dire che Simone è apparso davvero emozionato quando ha potuto stringere tra le sue mani il premio.

Queste le sue dichiarazioni a caldo: “Prima di cantate ero molto emozionato, già prima che cantassimo con il coro. Poi quando Clementino ha detto che sarei andato io in super finale, mi sono nuovamente emozionato. Questa vincita la dedico a tutte le persone a cui voglio bene, alla mia famiglia e sono molto felice”.

La consegna del premio

La consegna del premio di questa seconda edizione di The Voice Kids è stata fatta dalla vincitrice della prima edizione Melissa Agliottone, 12enne di Sant’Elpidio a Mare che era entrata a far parte del team di Loredana Bertè. A distanza di circa poco meno di un anno è stata scelta per rappresentare l’Italia con Ranya Moufidi (ex concorrente e finalista del team Clementino) all’Eurovision Song Contest del 2023 che si è svolto lo scorso 26 novembre a Nizza.