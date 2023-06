Arisa lascia Amici: per lei ci sono The Voice Kids o Pechino Express

Arisa potrebbe aver deciso di lasciare Amici di Maria De Filippi. Sembra che Rosalba Pippa sia stata contattata per prendere parte ad altri programmi. In ballo ci sarebbero The Voice Kids e Pechino Express.

Arisa lascia Amici: l’indiscrezione

Stando a quanto sostiene Davide Maggio, Arisa potrebbe lasciare Amici per immergersi in altri programmi. Qualche giorno fa, Rosalba Pippa aveva parlato della possibilità di abbandonare il talent di Maria De Filippi, sottolineando però che lo avrebbe fatto soltanto per dedicarsi alla sua musica. La realtà, se l’indiscrezione lanciata dal giornalista dovesse essere vera, è ben diversa.

Arisa: in ballo ci sono due programmi

Per Arisa, secondo Maggio, ci sono due programmi in ballo: The Voice Kids, in onda su Rai1, e Pechino Express, in scena su Sky. Si legge:

“Il baby talent non solo è stato confermato ma è pronto a tornare in onda prima del previsto. […] Per questo motivo è già calda la discussione sui coach. I Ricchi e Poveri, entrati last minute nella scorsa edizione, sarebbero fuori. Al loro posto si stanno vagliando diversi profili, tra i quali possiamo anticiparvi quello di Arisa. La cantante lucana, che nell’ultima stagione ha fatto parte del cast di Amici, potrebbe così tornare in Rai cimentandosi per la prima volta col talent delle poltrone girevoli. Allo stesso tempo le opzioni catodiche per Arisa non sono finite. A bussare alla sua porta ci sarebbe nuovamente Sky che la vorrebbe come concorrente a Pechino Express, dopo un rifiuto avvenuto in passato”.

Arisa non conferma l’indiscrezione su Amici

Per ora, Arisa non ha commentato la notizia sul suo addio ad Amici, ma è già spuntato il nome della sua sostituta. Rosalba Pippa non ha aperto bocca neanche sui presunti ingaggi a The Voice Kids e Pechino Express. Pertanto, non possiamo fare altro che attendere una sua comunicazione ufficiale.