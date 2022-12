Due tifosi in Argentina si lanciano da un ponte per raggiungere i propri idoli in pullman. Non si conoscono la sue condizioni.

La festa folle in Argentina ha visto anche morti e feriti.

Un tifoso si è lanciato da un cavalcavia per atterrare sul pullman dei giocatori campioni del mondo, ma è precipitato in strada. Non si conoscono le sue condizioni.

Tifosi si lanciano da un ponte durante la festa dell’Argentina: uno precipita

Una persona il cui nome, età e condizioni di salute non sono note. La polizia, attraverso i video, ha provato a ricostruire nella maniera migliore possibile l’epilogo di questo indicente.

In strada c’era una folla stimata di almeno 4 o 5 milioni di persone ed è davvero difficile identificare il protagonista del folle gesto. Oltre all’uomo che è sfortunatamente precipitato dal cavalcavia mancando il pullman e cadendo in strada, un’altra persona è riuscita a raggiungere Messi e co. ma è stato immediatamente allontanato dai calciatori.

La folle festa in Argentina

A causa dell’ingente quantità di persone presenti nelle piazze e nelle strade, i giocatori campioni del mondo hanno dovuto proseguire in elicottero e non hanno potuto fare la tradizionale passeggiata tra le strada di Buenos Aires con il pullman scoperto.

La federazione calcistica argentina è dispiaciuta di questo, ma per la sicurezza dei giocatori non c’erano alternative. Durante i festeggiamenti sono decedute almeno 2 persone, una in moto l’altra invece è precipitata da un palo. Come ha commentato Diego Borinsky, giornalista che ha documentato la festa: “Se oggi non ci sono morti è un miracolo“.