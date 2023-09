Una donna indonesiana è stata condannata su TikTok per ave mangiato maiale. Per lei una multa e due anni di reclusione.

Una donna indonesiana di 33 anni, Lina Mukherjee, è stata condannata dai giudici di Palembang per aver mangiato carne di maiale in diretta su TikTok.

Donna condannata per il video di TikTok

Lina Mukherjee è la 33enne indonesiana condannata dai giudici del suo Paese per aver mangiato crocchette di pelle di maiale in diretta su TikTok, video che è stato visto da milioni di utenti nell’arcipelago.

I giudici di Palembang, sull’isola di Sumatra, hanno preso un provvedimento molto severo nei sui confronti: una multa di 15mila euro e una condanna a due anni di reclusione.

La segnalazione di un utente di TikTok

Il video non è passato inosservato alla rigida legge del posto, infatti la 33enne è stata giudicata colpevole di aver diffuso delle informazioni con lo scopo di promuovere l’odio contro le persone religiose e i gruppi scientifici.

Il caso risale a marzo ed è arrivato all’attenzione delle autorità grazie alla segnalazione di un utente di TikTok.

Cosa viene mostrato nel video di TikTok

Lina nel video recita una preghiera in cui cita Dio, poi mette in bocca una crocchetta in pelle di maiale, ma mastica e la ingoia.

In poco tempo sono piovute critiche verso di lei, specialmente dagli alti vertici religiosi e dalle associazioni locali, che la indicano come blasfema.

Contro di lei anche il Consiglio degli ulema indonesiani, la massima istituzione religiosa del Paese.

È opportuno ricordare che le offese all’Islam sono un argomento molto delicato in Indonesia, dove c’è la più grande popolazione musulmana del mondo. Provvedimenti severi vennero presi anche in passato, ad esempio vennero arrestate alcune persone per aver offerto bevande alcoliche, ancora, il governatore di Jakarta venne condannato nel 2017 per commenti blasfemi nella campagna elettorale.